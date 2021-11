VIDEO. La youtuber Luna Bella confiesa que fue víctima de abuso por parte de su padre

Una de las más polémicas youtuber Luna Bella confesó ser víctima de abuso sexual por parte de su propio padre en medio de lagrimas, tras su relató conmovió a sus seguidores.

Luna Bella confesó que su papá la amenazó de muerte, tras correr a toda su familia de la casa que ella compró, fue mediante un video de Youtube donde la joven mujer reveló que su ausencia de la plataforma antes mencionada fue para mantener a salvo a su familia y a ella misma.

Durante la grabación la influencer detalló que se convirtió en víctima de más de un abuso sexual desde pequeña por parte de su padre, y destacó que sí decidió habar fue para evitar que las dos hijas menores de edad de la nueva pareja de su papá sufran los mismos abusos que ella.

"¿Por qué hago este video? Porque quiero decir la verdad (...) Porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia", explicó Luna Bella.

La youtuber compartió a sus seguidores que su papá comenzó a abusar de ella desde los siete años de edad y tuvo que callar pues la amenazó con matar a su mamá.

"Recuerdo una noche (...) Llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo solo tenía 7 años, yo le quite la mano y me la volvió a poner, me dijo: 'si tú dices algo, mató a tu mamá'; dije 'no, que no le pase nada a mi mamá (...) Me dejé tocar".

Ante los abusos Luna Bella decidió escapar de su casa a los 14 años de edad y se fue a vivir a Monterrey con su abuela materna, tiempo después, su papá y el resto de su familia se instalaron en la misma casa.

Pese a que estaba amenazada de muerte por su padre Luna Bella decidió hablar porque ya no quiere que su papá le haga daños a más personas.