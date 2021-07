VIDEO. Lyn May desconcierta con su impresionante split a los 68 años

México. La actriz y vedette Lyn May con raíces chinas y quien radica en CDMX, desconcierta a usuarios en Internet tras publicar un video en el que luce con su impresionante split, a sus 68 años de edad.

No cabe duda que Lyn May tiene un cuerpo muy bien trabajado y el paso de los años no ha hecho estragos en él, puesto que parece el de una quinceañera.