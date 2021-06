VIDEO. Roberto Tapia revela tenso momento que vivió al conocer a El Chapo Guzmán

Culiacán.- El cantante de regional mexicano Roberto Tapia confesó en un podcast con Ernesto Barajas, compositor y primera voz de Enigma Norteño, cómo conoció a Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa (CDS).

Sin pelos en la lengua el anfitrión del encuentro, quien desde hace meses sube videos en su canal con su nombre, preguntó al cantante de canciones como "Iván el Chapito" y "El Hijo del Mayo" si conoció al capo nacido en La Tuna, Badiraguato.

Roberto Tapia inició desarrollando una historia en la que supuestamente el mayor de los hermanos Barajas estaba en la fiesta dónde conoció a El Chapo Guzmán, bailando en la misma pista de baile que el recién mencionado e Ismael "El Mayo" Zambada. Inmediatamente explicó que fue broma.

Después, explicó que tuvo oportunidad de conocer a quien fuera líder del CDS por su oficio: la música. Como introducción afirmó que es el personaje involucrado al narcotráfico más humilde y respetuoso que ha conocido.

La historia

El cantante y compositor del famoso corrido "El Niño de la Tuna", detalló que justo al conocer a Joaquín Guzmán le cuestionó quién le dijo la información que incluyó en la citada pieza musical, provocando un corto momento de tensión.

La respuesta fue clara y sin muchas palabras, Roberto Tapia miró a Iván Archivaldo Guzmán para después confirmar que fue precisamente el hijo del capo. La respuesta de El Chapo fue positiva y tranquila, le confesó que es su corrido preferido.

Además, el cantante confesó que no solo le ha tocado conocer al multimencionado narcotraficante, sino que ha estado de frente con muchos otros, de diferentes zonas del país y grupos organizados.

"Bendito Dios nunca he ido forzado (a una fiesta del crimen) y a dónde me digan que vaya yo voy y canto. .Me ha tocado cantarle a todos. Yo nomás canto. Yo no les dije que fueran mafiosos", dijo Roberto Tapia.



