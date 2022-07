Los seguidores de la modelo no dudaron en enviarle todo tipo de mensajes tras revelar el accidente que sufrió.

VIDEO. Se le rompe la blusa a Karely Ruiz y no llevaba nada abajo

La diminuta prenda de color rosa no pudo sostener sus gigantescos atributos y terminó por romperse de la parte de arriba. "Y pasó una tragedia, se me rompió la blusa... yo creo que por tanta...", explicó Karely.

Fue a través de sus historias de Instagram en donde la modelo de OnlyFans compartió un video en el que señaló el accidente que sufrió, pues su blusa no aguantó ni un poco más y terminó por desgarrarse, dejándola vulnerable ante los demás.

