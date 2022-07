VIDEO. Tunden a Grupo Firme por 'playblack evidente' de su baterista en los Premios Juventud

A pesar del grave error que cometió Grupo Firme en el evento, hasta el momento no se han pronunciado al respecto. Cabe recordar que en muchos eventos en vivo se evita que la banda toque en vivo para escapar de cualquier error, así que utilizan músicos de apoyo para presentar un número de lujo.

Mientras lo daban todo en el escenario, hubo un curioso momento captado por la cámara de la premiación, en donde el baterista simula estar tocando su instrumento , pero no tiene vaquetas en la mano, es decir, lo necesario para tocarlo.

En aquel magno evento, la agrupación liderada por Eduin Caz logró llevarse cuatro galardones y tuvo la oportunidad de subir al imponente escenario de la ceremonia, sin embargo, no todo les salió como lo esperaban, ya que cometieron un grave error que no pasó desapercibido por la audiencia.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.