"Va a estar cañón que alguien haga negocios contigo": Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame

México. "Va a estar cañón que alguien haga negocios contigo" y "Pobrecito, vetado, sin trabajo", son algunas de las burlas que Carlos Trejo hace a Alfredo Adame, tras perder elecciones el pasado domingo.

Adame se postulaba como candidato a diputado federal en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas, pero los resultados no fueron a su favor y Trejo se burla de él en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con carcajadas exageradas y en un video de 45 segundos, es así como Trejo, "El Cazafantasmas" se burla de los resultados que Adame obtuvo, pero por si fuera poco también lo llama "imbécil" e "idiota".

Leer más: Alfredo Adame desata ola de memes tras votar este domingo en Tlalpan

De acuerdo a reportes de medios y del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), Alfredo Adame obtuvo 1,119 votos (último lugar).

Déjame felicitarte Alfredito. Te llevaste como 10 mil 400 mentadas de madre por cada voto. ¡Pobrecito! La verdad hasta dónde eres tan imbécil, fíjate nada más te llevaste entre las patas al mismo partido político, hasta el registro perdió... ¡Bravo idiota!, ¡Bravo imbécil!..".

El pleito y enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame surgió años atrás, cuando participaban respectivamente en los programas de televisión Viva la mañana y Nuestra Casa, y competían por el raiting.

Esto desde hace más de 15 años y en todo este tiempo ambos no han dejado de insultarse en programas de televisión y ahora en las redes sociales. Amenazas, insultos, faltas de respeto son el "pan de cada día" entre ambos.

A muchas personas en redes sociales les molesta que Adame y Trejo no dejen de llevarse así y aunque les piden que ya no lo hagan, no hacen caso, y al parecer la situación seguirá, pese a que haya de por medio demandas.

Leer más: El día que Aline Hernández se casó con Alfredo Adame sin importarle que él le llevaba 21 años a ella en la edad

Foto de Instagram