"Vacunada para abrazar a mis seres querido", Odalys Ramírez dedica palabras a los antivacunas

Además, mencionó que al vacunarse, no ocupará la cama de un hospital si llega a enfermarse , "para no tener que hacer PCR o test antigénicos para salir, ir al restaurante, ir de vacaciones y muchas cosas más, para vivir mi vida, para que el Covid-19 sea un viejo recuerdo y para protegernos".

Estoy vacunada no para complacer al Gobierno, sino, para no morir de Covid-19, para abrazar a mis seres queridos.

En resumen, la presentadora del programa "Cuéntamelo Ya!" de Televisa, externó que hay muchas cosas que no sabe y nunca conocerá, "de niño y adulto me vacunaron contra el sarampión, poliomielitis, varicela, tétanos y muchos otros; mis padres y yo confiamos en la ciencia".

La pareja sentimental del actor y presentador de TV argentino Patricio Borghetti, manifestó no saber que había dentro de la vacuna que se puso , ni en las que recibía cuando era una niña. Asimismo dijo desconocer que había en las hamburguesas de conocidas marcas "o en los perritos calientes, o en otros fármacos para tratar el cáncer, SIDA, poliartritis o vacunas para bebés o niños, confío en mi médico cuando dice que es necesario".

La conductora de televisión mexicana Odalys Ramírez compartió haber recibido la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 , "estoy vacunada por elección y no por obligación", expresó en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde mandó un mensaje a los antivacunas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.