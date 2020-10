Vadhir Derbez graba su transformación en Tik Tok y enloquece a las redes

México.- EL hijo del comediante, productor y director mexicano, Eugenio Derbez, Vadhir, recientemente publicó un Tik Tok rápidamente ganó popularidad, tan solo en su cuenta de Instagram acumuló casi 50 mil me gusta y mil comentarios en menos de dos horas.

Aunque parezca muy sencillo, eso fue suficiente para hacer estallar a sus fieles fanáticos y fanáticas, se le observa sentado en el balcón de un gran edificio, con una playera blanca, pantalón gris, chaqueta roja y tenis blancos, todo esto con música de fondo que causa cierta sensación de suspenso.

Segundos después toma en su mano izquierda un zapato, que lanza hacia arriba y tras un corte de cámara aparece puesto en su pie, junto con un cambió total de look: una camisa negra de manga larga, un pantalón de mezclilla del mismo color con partes rotas, zapatos también negros y lentos obscuros. La música de fondo también cambia, a una pieza que denota "estilo".

Cabe destacar que Vadhir Derbez recientemente se vio involucrado en fuertes polémicas, la más cercana por su sencillo "Where You At", que sacó en diversas plataformas digitales en colaboración con Ekin Ozlen & Roxy Ferrari.

Sus seguidores y seguidoras lo atacaron por su voz, que no gustó a muchos, además también señalaron que la letra "carece de talento". "Todo por hacer dinero", plasmaron otros, insinuando que canta ese género por sumarse a la tendencia y producir mejores números.

Sin embargo no todos estuvieron contra el mexicano, no faltaron sus fieles fanáticos, que alabaron la producción, estilo y flow de la canción.

Volviendo al tema principal, a continuación podrás observar el Tik Tok.