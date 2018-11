Tano Elizalde le gritaba a Valentín herido: "¡no te vayas!"

La madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006, a su salida del palenque de Reynosa, Tamaulipas fue asesinado el cantante Valentín Elizalde, el querido "Gallo de Oro" del Regional Mexicano. Hoy a 12 años de aquel fatídico día, el recuerdo de "El Vale" permanece vivo gracias a todo ese público que siempre lo apoyo; no solo ellos lo recuerdan a cada momento, también sus familiares como Tano Elizalde, líder de Banda Guasaveña.

Al momento del atentado a balazos, Valentín Elizalde era acompañado de su primo Tano Elizalde, con quien fundó Banda Guasaveña (banda que acompañó en todas sus presentaciones y grabaciones a "El Gallo de Oro"). Ambos eran inseparables y así fue hasta la muerte.

Constantemente Tano Elizalde rinde homenaje a la memoria de su gran amigo, su hermano, su alma gemela Valentín Elizalde. Hoy, en el 12vo. aniversario luctuoso de "El Vale", Tano compartió un video en sus redes sociales con imágenes de "El Gallo de Oro" acompañado de estas palabras tan llenas de sentimientos encontrados.

Por mi pasan en mi mente desde que físicamente no estas conmigo, los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo. Se que un día estaremos juntos para siempre. Yo se que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba: ¡no te vayas, no me dejes!