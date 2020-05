Valentín Elizalde habría sido "vendido" por su primo Tano, dice El Flaco Elizalde

El cantante Valentín Elizalde habría sido "vendido" por su primo "Tano" Elizalde, dice Jesús "El Flaco" Elizalde, hermano de Valentín, en entrevista con el programa Ventaneando con Pati Chapoy.

Luego de que Marisol Castro, exesposa de Fausto “Tano” Castro, afirmara que su propio primo habría traicionado a Valentín Elizalde, Jesús opina al respecto y señala que detrás de la muerte de "El Vale" hay cosa muy raras.

“El Flaco” confirma que su primo "Tano" concretó el concierto del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, donde cantó Valentín por última vez en su vida, ya que fue acribillado en su camioneta.

Mi primo Tano fue el que cerró la fecha, la cual estuvo muy llena de dudas. Mario Mendoza, el representante de mi hermano, no quería hacerla, pero Tano le insistió mucho a Vale”, menciona "El Flaco" Elizalde.

Y después de los hechos, donde Tano Elizalde salió solamente herido, éste primero dio una versión de cómo sucedió el asesinato de Valentín, y después quiso cambiar lo que había dicho.

Al mes platicó con nosotros, pero cambió la versión y ya no nos pareció muy de confiar. Hay varias personas que realmente saben lo que dijo. Después nos quiso cambiar la versión a todos. Hay varias cosas que apuntan a una traición, que apuntan a que lo vendió”, dice Jesús "El Flaco" Elizalde.

Y en la misma entrevista para Ventaneando, Jesús "El Flaco" Elizalde advierte que "Tano" es adicto a las drogas desde hace muchos años.

Y por si fuera poco, el cantante también ve mal que Gabriela Sabag, quien fuera pareja de Valentín, se haya relacionado sentimentalmente con "Tano", y se refiere a ello como una verdadera traición.

Es una cosa que me indigna. Me da hasta vergüenza todo lo que está pasando. Se me hace una traición muy fuerte. Son ‘corrientadas’ y una gran falta de respeto a la memoria de mi hermano Valentín."