Valentín Elizalde tendrá dos series ante disputas entre su familia

Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, en colaboración con Pepe Garza trabajan en una serie basada en la vida de "El Vale", proyecto con el que la familia del fallecido cantante no está de acuerdo, "no estamos de acuerdo porque él no tiene los derechos y sobre todo porque quiere acomodar cosas a su conveniencia, tratan de contar algo para tapar un hoyo", comentó Francisco "El Gallo" Elizalde, hermano de "El Gallo de Oro".

Mientras Tano Elizalde trabaja en la realización de la serie, la familia Elizalde llevará a cabo su propia serie, "tenemos planeado hacer una serie en forma con mi hermano 'El Flaco', también van a estar varias personas del medio, algo muy especial para toda la gente, la historia verdadera de Valentín Elizalde, para que la gente sepa de donde vino, lo que batalló para lograr ser lo que fue y para que la gente sepa más un poco más de la vida de él".

Francisco "El Gallo" Elizalde contó que está la propuesta de que él interprete a su hermano "El Gallo de Oro".

Lo que queremos es que la gente lo siga recordando.

En una entrevista con Bandamax, Fausto "Tano" Elizalde contó que aún no tiene permisos de la familia para llevar a cabo la serie, por motivos legales de nombre e imagen, situación que ha retrasado la producción; espera que la serie sea lanzada para mediados de este 2020. "Vamos despacio, no vamos tan adelantados como se pensara, queremos hacer algo bien hecho, sobre todo que sea una historia basada en lo real, claro, van a cambiar ciertas cosas para ponerles un poquito más de intensidad en la serie para llamar la atención de la gente".