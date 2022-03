Valentina Elizalde muestra espectacular mural en honor a su papá Valentín Elizalde, "El gallo de oro"

Valentín Elizalde logró ser uno de los cantantes más reconocidos del Regional Mexicano. Con cada una de sus canciones y con su carisma, conquistó a miles de seguidores. Lamentablemente, estando en la cima del éxito, fue brutalmente asesinado luego de terminar una presentación. Tanto sus fans como sus familiares, se han encargado de mantener vivo el legado de "El gallo de oro".

La joven cantante Valentina Elizalde, una de las tres hijas que tuvo el intérprete de temas como "Vete ya", "Te quiero así", "Soy así" y muchas más, compartió en su cuenta de Instagram un hermoso mural que se hizo en memoria de su papá. Esta obra de arte fue creada por el artista Ulises Machuca.

Este mural dedicado a Valentín Elizalde se encuentra en Navojoa, estado de Sonora, México, ciudad donde el cantante del Regional Mexicano nació el 1 de febrero de 1979. Se puede apreciar la imagen de "El Vale" en gran tamaño, junto a unos animales que hacen alusión a su apodo "El gallo de oro", así como a las canciones "Lobo domesticado" y "El venadito".

Valentina Elizalde mantiene vivo el recuerdo de su papá.

Asimismo, esta obra arte tiene plasmada la letra de la canción "Vencedor":

Aun si el mundo entero

Se opusiera a nuestro amor

No me importaría, nunca dejaría

De quererte con todo el corazón

Aun si el mundo entero

Me aplaudiera por tu adiós

Nada cambiaría

No me serviría, pues me muero

Sin tus besos, sin tu amor

Porque tú eres mi mundo

Quien importa, corazón

Lo demás me suena absurdo

Porque tengo tu amor

Y aunque todo lo perdiera

Mientas tú me quisieras

Me declaro ante el mundo

Vencedor.

El mural a Valentín Elizalde.

Cabe mencionar que Ulises Machuca, también estuvo a cargo de los murales en memoria del papá de Valentina Elizalde, que se encuentran en su hacienda en Navojoa, Sonora.

¿Cómo mataron a Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde Valencia murió a los 27 años de edad, la madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras un ataque de parte de un grupo de sicarios, esto al finalizar un concierto en el palenque de la Expo-Feria en Reynosa, estado de Tamaulipas, México.

En aquella trágica madrugada, también murió el chofer de Valentín Elizalde, Reynaldo Ballesteros, así como su representante Mario Mendoza Grajeda. El primo del cantante, Tano Elizalde, resultó herido. En la escena de crimen fueron hallados decenas de casquillos de armas de fuego AK-47, AR-15 y de .38 súper.

El funeral de "El Gallo de Oro" se llevó a cabo en su rancho de Jitonhueca, Sonora. Fue sepultado en Guasave, Sinaloa, junto a su padre Everardo "El Gallo Grande" Elizalde.

Además de Valentina (fruto de su relación con Azucena Áviles), el cantante tuvo dos hijas más: Gabriela Elizalde (de su matrimonio con Gabriela Sabag) y Valeria (de su relación con Blanca Vianey Durán).