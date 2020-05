Valentina Elizalde reacciona a supuesta traición de Tano Elizalde a su papá

Una nueva polémica llega a la familia Elizalde; presuntamente Tano Elizalde habría traicionado a su primo Valentín Elizalde y estaría involucrado en el asesinato de "El Gallo de Oro" durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tras su show en el palenque de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con una entrevista que Marysol Castro (aún esposa de Tano) concedió a Ventaneando, su esposo le fue infiel con Gabriela Sabag, ex esposa del fallecido cantante.

En su cuenta de Instagram Valentina Elizalde, hija menor del fallecido "Gallo de Oro", expresó su sentir ante toda esta situación. "La noticia duele una vez más, perderte fue lo peor que me ha pasado en la vida, por eso hacemos todo lo posible para que haya justicia y puedas descansar en paz".

Mi angelote no te merecías que te traicionaran de esa manera, nunca te vamos a olvidar.

Asimismo en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, Valentina Elizalde manifestó: "casi no tengo recuerdos con él porque estaba muy chiquita, pero me llena de coraje que no esté con nosotros pasando tiempo en familia, con sus hijas, cantándole a su gente, todo sería muy diferente si él estuviera".

Valentina Elizalde con el corazón roto

Valentina Elizalde, fruto de la relación amorosa que tuvo Valentín Elizalde con Azucena Avilés, ha estado compartiendo en las stories de su cuenta en Instagram, muchos mensajes de apoyo de sus seguidores y fans de su padre; en una de estas publicaciones comentó con el corazón roto.

Estamos viviendo todo de nuevo, duele como si fuera noticia nueva, pero ahora si sabemos bien que fue lo que pasó.

De igual manera la joven cantante compartió una imagen donde mostró un rincón de su hogar, donde se encuentra una fotografía de su papá.

También te puede interesar:

Valentina Elizalde y Mario Delgado Jr. siguen un gran legado musical

Valentina Elizalde publica imágenes de su padre con mucha añoranza

De tu piel a mi piel, latente tributo a Valentín Elizalde