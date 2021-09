Valentina Noli celebra sus XV años sin el amor y el reconocimiento de su padre Jorge Salinas

La hermosa Valentina Noli, la hija no reconocida del actor Jorge Salinas, celebró sus XV años y en sus redes sociales, compartió varias fotografías de un divertido festejo que tuvo con sus amigas más cercanas. "Feliz cumple, te amo con toda mi alma", es uno de los muchos mensajes que recibió la joven.

Valentina Noli es fruto de la relación amorosa que tuvo la actriz francesa de origen mexicano Andrea Noli, tuvo con el actor Jorge Salinas. El protagonista de telenovelas y películas como "Sexo, pudor y lágrimas", ha negado en incontables ocasiones que Valentina sea su hija.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Valentina Noli se dejó ver como pocas veces, en traje de baño. Al parecer tuvo una piscinada con varias de sus amigas, con motivo de su cumpleaños número 15; asimismo replicó algunos de los mensajes y felicitaciones que le escribieron sus familiares y demás amigos.

Valentina Noli celebró sus XV años en compañía de sus mejores amigas. Fotos: Instagram @valentina.nolii

Por su parte Andrea Noli, publicó en las stories de su perfil personal en Instagram, un video junto a su hija Valentina junto a este mensaje: "hazlo como tu cumpleaños todos los días, te amo".

Valentina Noli ha manifestado que el no tener relación con su papá Jorge Salinas, es algo que no le afecta, pues desde que tiene memoria, aprendió a vivir sin su compañía y amor. En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, manifestó lo siguiente con respecto a tener comunicación con su progenitor:

"No es como que me voy a morir si no lo hago, pero tampoco me vendría mal si pasa, ¿sabes?, ósea, no es algo que lo necesite, claramente no lo necesito, pero no sé, no es como que lo piense todos los días de: '¡ay, me gustaría conocerlo!, ¡no me gustaría conocerlo!', no es algo que esté en mi mente todo el tiempo, pero si se da la ocasión, sí, y si no pues no pasa nada, está como entre sí y no".

