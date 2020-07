Valentina Zenere, así ha sido su transformación después de Soy Luna

Valentina Zenere es una de las actriz más recordadas de "Soy Luna", la exitosa serie original de Disney Channel. En dicho proyecto interpretó a "Ámbar Smith", personaje con el que alcanzó la fama internacional y obtuvo una nominación a "Villana favorita" en las tres ediciones de los Kids Choice Awards en México, Colombia y Argentina, en donde resultó ganadora.

En octubre de 2018, la actriz argentina y cantante argentina Valentina Zenere, retomó su personaje como "Ámbar Smith" en la segunda temporada de la serie original de Disney Channel Brasil, "Juacas". Hoy en día la hermosa ex chica Disney es una de las reinas de Instagram (con 6,5 millones de seguidores); ha llegado a convertirse en la chica de oro para marcas de moda, perfumes y make up.

No se puede negar que la también modelo de 23 años de edad tiene una belleza sinigual; así ha sido su transformación:

Uno de los más recientes proyectos de Valentina Zenere, fue integrarse a la temporada final de la exitosa serie española "Las Chicas del Cable", donde intepreta a "Camila".

En un post en su feed de Instagram expresó al estar en el set de filmación de esta serie: "mi lugar feliz".

En una entrevista para el diario argentino La Nación, la actriz comentó sobre este proyecto, "cuando me lo propusieron me puse muy nerviosa, no sólo porque se trata de una serie consagrada a nivel mundial, sino porque yo sé lo que se arma cuando un producto está funcionando, lo que se genera en el equipo, con la gente de maquillaje y vestuario, con los de técnica, que todos empiezan a funcionar como una familia".

Y sentía que al sumarme iba a ser como la chica nueva del colegio. Eso me daba un poco de cosa, la verdad. Pero la realidad es que me recibieron muy bien, todo el mundo me tiró buena onda y enseguida percibí que el clima era genial. Así que fue una experiencia increíble.

Dede hace varios años Valentina Zenere tiene una relación amorosa con Marcos Depietri, un joven estudiante de Administración de Empresas.

