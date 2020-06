Valeria Elizalde, la hija de Valentín Elizalde que pocos conocen

Valeria Elizalde, fruto de la relación que tuvo Valentín Elizalde con Vianey Durán, sigue los pasos musicales de su fallecido padre "El Gallo de Oro". Al igual que sus hermanas Gabriela y Valentina, quiere seguir manteniendo vivo el recuerdo y legado de su progenitor, quien fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre de 2006 a su salida del palenque de Reynosa, Tamaulipas. Cabe recordar que su mamá también fue asesinado en junio de 2016.

En una entrevista para la revista TVyNovelas, la hermosa joven Valeria Elizalde, habló sobre su lanzamiento como cantante con el tema "Mi Virgencita", una de las tantas canciones que interpretaba su padre Valentín Elizalde. "Decidí seguir con el legado de mi papá utilizando mi propio sello, me estoy preparando con clases de vocalización para ofrecer algo bien hecho al público".

Estoy consciente de que habrá críticas buenas y malas, pero las aceptaré y me quedaré con lo bueno.

En su feed de Instagram Valeria Elizalde tiene algunas fotos de cuando era niña, junto a su papá, recuerdos que valen oro para ella: "siempre en mi corazón❤️", expresó en uno de estos post.

En otra publicación mencionó: "te amo y extraño cada día más".

Actualmente la hija de "El Gallo de Oro" tiene 18 años de edad, cursa la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad de Hermosillo, Sonora.

Hija de Valentín Elizalde también incursiona como youtuber

Valeria Elizalde abrió su canal de YouTube, donde estará compartiendo parte de su vida, "me animé a hacerlo más que nada porque los fans de mi papá me han estado apoyando siempre, y me gusta grabar videos para compartir en las redes sociales", mencionó en la entrevista antes mencionada.

En uno de estos videos cuenta cómo se conocieron sus papás, además de mostrar imágenes inéditas de su progenitor.

Cabe recordar que en junio de 2017 Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde, las tres hijas de "El Gallo de Oro", cantaron juntas "Sobre la tumba de mi padre", esto como parte de un tributo musical a Valentín Elizalde en el que también participaron sus hermanos y varios cantantes del Regional Mexicano.

