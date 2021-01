¿Valeria Elizalde tiene la cadena con un gallo de oro que usaba su papá Valentín Elizalde?

La bella youtuber Valeria Elizalde, una de las hijas del fallecido cantante Valentín Elizalde, respondió varias preguntas que sus fans le enviaron a través de sus redes sociales. La dinámica consistió en responder a varias suposiciones que sus followers tenían sobre ella, como si tenía el mismo carácter de su padre, si era muy explosiva, si se había operado su nariz y más.

Valentín Elizalde siempre usaba una cadena de oro con un llamativo dije en forma de gallo, haciendo alusión a su apodo "El gallo de oro". Dicha preciosa joya era el accesorio más característico del cantante nacido el 1 de febrero de 1979 en la ciudad de Navojoa, Sonora. ¿Qué pasó con la cadena de oro? ¿Alguna de sus hijas se quedó con esta? ¿Su mamá Camila Valencia la tiene?

Uno de los seguidores de Valeria Elizalde le escribió: "supongo que tienes la cadena del gallo de oro", a lo que ella respondió: "no, no tengo la cadena de mi papá".

Me encantaría tenerla y a veces ponérmela en momentos especiales, pero pues no, no tengo la cadena de mi papá.