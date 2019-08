Vanessa Carlton quiere triunfar en Beautiful: The Carole King

Con los años, el programa de Broadway sobre la cantante y compositora Carole King ha protagonizado a cantantes poderosos en el papel principal. Pero hasta ahora no ha tenido una cosa: un cantante y compositor.

Vanessa Carlton ha valientemente asumido el papel del legendario Rey sin mucha experiencia en teatro musical, pero mucho de ser una joven compositora tratando de descubrir su propia voz.

Carlton, que ha tenido altibajos desde su primer sencillo de 2002, "A Thousand Miles", leyó el guión de "Beautiful: The Carole King Musical" y lloró. Entonces pensó en su propia vida.

“Pensé,‘ OK, hay algo aquí que creo que puedo aportar. Puedo aportar algo de mi propia esencia a esto y tal vez lo mejore de alguna manera o sea diferente o se sienta diferente o le brinde algún tipo de energía única que será genial '”.

"Beautiful" se basa en la vida de King desde que era una compositora adolescente en Nueva York hasta su época como esposa, madre y coautora de decenas de canciones reconocibles, incluyendo "Will You Love Me Tomorrow" y "(You Make Me Siéntete como) una mujer natural ".

Aunque King y Carlton crearon música en diferentes épocas, el cantante y compositor más joven reconoció fácilmente experiencias similares: el estrés de audicionar una canción, ser una mujer joven en la industria de la música, la necesidad de controlar los sentimientos de los hombres, las frustraciones y las alegrías de la creatividad. proceso, y ser una madre trabajadora.

"Es la historia de alguien que se arriesga mucho", dijo Carlton. “Realmente quería ayudar a honrar el arco de la historia. Pero tengo muchas experiencias personales que estoy canalizando en muchas de las escenas ".

Carlton todavía está algo sorprendida de hacer su debut en Broadway. Ella pudo haber asistido a muchos espectáculos mientras crecía en Nueva York, pero estudió ballet y piano, no teatro musical.

"Fue emotivo para mí terminar el programa la primera vez", dijo. “Es mucho trabajo. Y fue tan emocionante. Y simplemente funcionó. Solo lloré al final. ¿Lo hice? Ahora tengo que hacerlo 79 veces más. ¿Cómo va a suceder esto? "

Mike Bosner, un joven productor en ascenso de Broadway, cortejó a Carlton durante un año para abordar su "Beautiful", convencido de que podría agregar algo especial al papel sacando sentimientos reales. "Ella está aportando algo que nadie más podría porque realmente vivió esto", dijo.

La parada en boxes de Carlton en Broadway marca otro giro fascinante en la carrera de 38 años de edad, cuyo álbum debut, "Be Not Nobody", obtuvo tres nominaciones a los Grammy, incluido el récord del año y la canción del año.

"Realmente era una joven artista femenina empaquetada como una estrella del pop y estaba tratando de seguir las reglas y llegué a un punto en el que se me acabó el jugo", dijo. “Llegué a ese límite dentro de mí mismo como artista en 2010, donde estaba como‘ No puedo crear música de la forma en que lo he estado haciendo. Necesito cambiar todo ".

Comenzó de nuevo, lanzando los "Rabbits on the Run" independientes en 2011 y el álbum admirado "Liberman" en 2015. Envió la demo a "Liberman" a su sello actual, Dine Alone Records, de forma anónima que ningún equipaje anterior se nublaría su evaluación

"Quería poder comenzar una nueva relación basada en la música", dijo Carlton, revelando que se lanzará un nuevo álbum el próximo año. “Puedo comenzar de nuevo con la gente. Y eso es lo que Carole también tiene que hacer. Se siente tan bien cuando tienes un horizonte abierto para ti ”.

Para estar listo para Broadway, Carlton comenzó los preparativos en su casa en Nashville, Tennessee, donde un entrenador de actuación tuvo que recordarle suavemente que dejara de caminar como una bailarina de ballet. En Nueva York, siguió a la actriz que interpreta a King para aprender los trucos del oficio.

"Ella pidió que la pusieran en el campo de entrenamiento", dijo Bosner. “Ella estaba decidida. Ella seguía diciendo esto: ‘No seré la peor persona en ese escenario. No puedo hacerme eso a mí mismo ".

Para entrar en el personaje cada noche, Carlton arregló en su camerino fotos de King a los 16, 17 y 18 años tratando de conectarse con su inocencia juvenil y la de King.

¿Cómo vuelvo con esa chica ingenua? Estaba tan tonto y pensé que el mundo era mi ostra. Probablemente podría hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ella también tenía eso ”, dijo Carlton.

Creo que todos envejecemos, todos nos convertimos en adultos, todo ese tipo de cosas tontas de niños, esa inocencia, ese poder, esa energía, simplemente se embota.



Más noticias