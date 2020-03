Vanessa Claudia harta de AMLO y sus precauciones sobre coronavirus

Vanessa Claudio arremetió en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está en desacuerdo con las medidas de salubridad que está tomando en México debido al coronavirus el cual se convirtió en pandemia.

Fue en el programa Suelta la sopa, donde Vanessa demostró su total descontento e incluso mencionó al exactor Sergio Mayer, quien ahora está al frente de la Comisión de Cultura y de Cinematografia, por lo que también tachó de no ayudar con las indicaciones para evitar el brote de la enfermedad.

Él dice que no se va a poner mascarilla ni nada porque eso es tomar protagonismo dijo que tenía un de salud contingencia, pero no fue claro, cuando se le pregunta a lo mejor imponer un toque de queda para que la gente así entienda, dice que eso va en contra de la democracia, dijo Vanessa en el programa.

Tras las declaraciones de Vanessa varios internautas no se quedaron de brazos cruzados y apoyaron las declaraciones de la puertorriqueña quien le tiene un gran cariño a México pues como todos saben fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

"No solo es culpa del presidente si no de muchas gente", "Que le pasa a este sr? Que no entiendo como actúa de esa manera", "Opino que no está bien de la cabeza", fueron los comentarios de los internautas.

