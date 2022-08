Vanessa Claudio así fueron sus inicios en la televisión mexicana hace años

Vanessa Claudio de 38 años se ha convertido en toda una celebridad desde que la vimos por primera vez en televisión Azteca, pero lo que pocos saben es que la guapa mujer ya tenía una carrera desde que compitió en el Misss Intercontinental 2006, donde compitió por todo lo alto, llegando a la semifinal.

Aunque Vanessa Claudio se colocó como una de las semifinalista, no pudo llevarse la corona, pero le dieron el título de Miss Simpatía convenciendo a los jueces con su talento, además de carisma con el cual se ganó a todos, pero eso no es todo su cuerpazo siempre fue de lo más comentado en el certamen.

Tiempo después la modelo puertorriqueña no perdió tiempo y se fue a México a probar suerte logrando con sus objetivos, pues la vimos enfocada en diversos papeles como en series de acción, una de ellas fue en El Pantera, donde el público quedó fascinada al verla por primera vez.

Aunque apareció en varias portadas de revistas mexicanas, Claudio tenía esas ganas de lucirse como conductora y lo logró al tener su oportunidad en Tv Azteca, gracias al matutino Venga la Alegría que la consolido ante los televidentes, quienes quedaron fascinados con su talento, pues ella también se preparó para darlo todo.

Pero la presentadora siempre ha tenido la necesidad de crecer en el medio del espectáculo, es por eso que decidió salirse de Venga la Alegría para mudarse una temporada a Telemundo donde la vimos en Suelta La Sopa, donde para muchos fue un éxito total, ya que siempre dio opiniones muy acertadas en cuanto al mundo de la farándula.

"Ella me cae superbién, me encanta que conduzca el MU en Azteca", "La amoo cuando estaba en VL lo miraba por ella. Y me fui fe mi país y cuando busco algo de ella en TV Azteca", "Ojalá y la tomaran en cuenta en Ventaneando, le quitarían lo aburrido que es a veces…", escriben las redes sociales al ver a la guapa mujer por todo lo que ha logrado en su carrera, pues actualmente la vemos en La Academia.