Vanessa Claudio así se miraba su rostro cuando dejó Venga la Alegría

Vanessa Claudio de 38 años de edad, ha sido tema de conversación en redes sociales por diversas razones, esto se debe a que para sus fans el rostro de la famosa ha cambiado recientemente desde que regresó a México para conducir el programa Al Extremo, por lo que le han dicho de todo.

Si nos vamos tres años atrás podrás ver que Vanessa Claudio se ve muy distinta cuando la mirábamos en Venga la Alegría, ya que su rostro luce radiante y además natural, por lo cual le han dicho que está abusando supuestamente del bótox por lo que ha sido comparada con la misma Lyn May.

Incluso los mismos jefes de la conductora puertorriqueña le han dicho que deje de ponerse cosas en la cara, pues según está perdiendo las expresiones que debe tener la cara, por lo que fue advertida de que ya no se haga nada y se enfoque en el nuevo proyecto que conduce.

"Eres muy guapa nada más cuídate Ya tu cara del botox", "Sus pómulos están hinchados y no es por los tamales, es por el uso excesivo de bótox, a parte sin maquillaje no le va, que se maquille para que se vea más hermosa", "No solo está hinchada..cuando habla esta como anastesiada ..habla de costado y la gorra.para que se proteja del sol..", escriben las redes.

Así se despidió Vanessa Claudio del matutino hace tres años/Instagram

Hay que mencionar que Vanessa Claudio siempre ha sido vista como una de las mujeres más bellas de la farándula, es por eso que le piden que se cuide tanto su rostro como su cuerpo, pues así como se ve roba miradas.

Otra de las cosas por las que siempre es elogiada es por su manera de vestir tan fresca y a la moda, con vestidos a la rodilla, palazzos o shorts siempre hace que todo mundo la llene de elogio en especial las chicas quienes le preguntan donde es que compra su ropa, además de como le hace para maquillarse pues se ve divino.

Cabe mencionar que en estos momentos no ha hecho oficial ningún romance, por lo que se podría decir que sigue disfrutando la soltería.

