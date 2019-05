Vanessa Claudio causa polémica, llevaba o no lencería puesta

Vanessa Claudio acaparó todas las miradas durante el final de temporada del programa "Este es mi estilo", donde se eligió a la concursante con más estilo de México.

Vanessa Claudio, usó un vestido que llevaba una apertura en la parte lateral e iba desde debajo del pecho hasta los pies. La bella conductora de televisión originó un debate en redes sociales donde la pregunta era: ¿llevaba o no lencería?

"Que vulgar vestido el de Vanessa, con lo hermosa que es, ella no necesita vestirse así", "el vestido de Vane está espectacular, "con ese vestido, ¿trae lencería Vanessa?", son algunos de tantos comentarios.

En su perfil de Instagram agradeció por la oportunidad de conducir dicho programa: "corte y queda; hoy llegó a su final la primera temporada de Este es mi estilo".

Un proyecto que marcó mi vida, aprendí, crecí, confié, me divertí.

"Hice lo que más me gusta con un tema que me apasiona, esto no hubiera sido la aventura que fue sin la gente que participó en ella, a todas las participantes aprendí de ustedes, mis hermosos jueces que son mis amigos".