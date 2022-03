Vanessa Claudio con este vestido demuestra que es de las conductoras más guapas de Tv Azteca

Vanessa Claudio de 38 años de edad, vuelve hacer el centro de atención de las redes sociales por una poderosa razón y es que se dejó ver con un vestido en tono gris el cual le quedaba espectacular, además usó una pose con la que enamoró a todos, ya que sabe hacerlo muy bien cuando se trata de una foto.

Fue en el foro de Al Extremo, donde Vanessa Claudio apareció con un vestido strapless el cual se le ve como una verdadera diosa, pues deja sus hombros al descubierto, además de un cabello planchado, el cual le daba más personalidad a la ex reina de belleza nacida en Puerto Rico, quien ha logrado hacer una gran carrera en el mundo de la farándula.

"Ojala algún día la conociera en persona para pedirle un autógrafo o una foto bellísima", "Siempre es un deleite verte mi Vane alegras y enamoras a todo", "Que bonis, toda una muñequita", "Eres muy atractivo abrazo y besos linda tarde", "Destacable Señorita Queen, luciendo muy joven, hermosa con estilo, deslumbrante en ojos románticos, alto, hermosa en facciones encantadoras", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Vanessa Claudio es muy querida por el público es que siempre ha sido una mujer muy trabajadora, es decir, la artista no solo se conforma con la conducción, también la hemos visto haciendo portadas para revista y modelando, pues ella siempre lo ha dicho, desea crecer en el medio del espectáculo como nadie.

Por si fuera poco ha tratado de no meterse en escándalos con otros colegas, quienes no loa han pasado bien y es que ahora que regresó a México después de estar una larga temporada afuera trabajando, ahora desea que todo fluya de una manera buena sin problemas.

Hay que mencionar que el amor no ha tocado las puertas de la presentadora, pues al parecer no está lista, ya que el último romance que se supo sobre ella, fue con el también presentador Carlos Arenas, de quien no tiene muy buenas referencias, porque en una ocasión confesó que el salir con él, eran celos seguros algo que no le gustaba a la modelo.

