Vanessa Claudio con lencería bien pegadita y recostada en la cama pasa un rato delicioso

Vanessa Claudio de 38 años de edad puso a vibrar a todos sus seguidores en redes sociales, esto después de aparecer en lencería blanca y recostada en su cama.

Y es que la conductora puertorriqueña lo está dando todo en Turquía donde es anfitriona de un programa de televisión que confió en su belleza y talento, por lo cual está explotando al máximo lo que tiene.

"Con mi mirada te entrego todo!! No dejes de mirar!", escribe Vanessa Claudio en la foto donde se le ve muy sensual con su lencería blanca super atrevida.

La imagen alcanzó más de 23 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber que es una mujer muy bella en todos los aspectos, pues quedan fascinados con su rostro.

Vanessa Claudio posó muy sexy en lencería/Instagram

"En ambas tu mirada me enamora mi princesa", "Que mujer mas Hermosa! Bella, esos ojos me hipnotizan", "Y es lo que mas me gusta de ti vane", le escriben a la famosa.

Otra de las cosas que llama la atención de Vanessa Claudio es que a pesar de ser conductora no se ha olvidado del modelaje una de sus mayores pasiones desde hace años.

Cabe mencionar que la chica salió de Suelta la Sopa para irse a Turquía, pues ella siempre ha dicho que no quiere quedarse estancada donde mismo.

