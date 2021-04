Vanessa Claudio con pedazo de tela no alcanza a cubrir sus encantos

Vanessa Claudio de 37 años tiene a todos hablando de ella pues lejos de verse bella y elegante en los Latin AMAs, las redes la tacharon de vulgar por el pedazo de tela que usó como vestido.

Y es que la conductora puertorriqueña se cambió el vestuario con dicho diseño en color negro con el que se ve seductora, aunque a muchos no les gustó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Confunden elegancia con vulgaridad", "Muy vulgar, no me gusto, ella es muy bonito, no lo necesita", "Definitivamente es bella, pero el vestido espantoso", le escriben a Vanessa Claudio.

Leer más: ¿Por qué a Lucero le dieron el apodo de 'La Novia de América'?

Para quienes no lo saben Vanessa Claudio siempre ha sido considerada como una mujer que viste bien, pero al parecer esta vez le falló.

Vanessa Claudio también es considerada una mujer con mucho talento, pues desde que está en Suelta la Sopa ha sacado su talento.

Además la imagen de Vanessa Claudio ha sido muy cuidada, pues no quiere caer en polémica de ningún tipo.

Leer más: ¿Qué piensa la mamá de Belinda sobre su noviazgo con Christian Nodal? Esto respondió 'mamá Beli'

Cabe mencionar que Vanessa Claudio sigue estando soltera, por lo que muchos desean una cita con ella.