Vanessa Claudio con todo y su chongo se ve espectacular según fans

Vanessa Claudio de 38 años de edad, dejó en claro que siempre se verá a la moda, prueba de ello fue la foto donde se dejó ver con un chongo y copete el cual se le ve muy bien, además de un maquillaje espectacular pues su rostro es perfecto por lo que sus fans de inmediato la alabaron.

Pero eso no fue todo, pues apareció con una blusa de tirantes tropical muy al estilo de la primavera, ya que cuando se trata de ropa a Vanessa Claudio le encanta modelar outfits de impacto, por lo que no era sorpresa que se le vería con uno de estos diseños.

"Fiiuu Fiiuu @vanessaclaudio Te ves espectacularmente hermosa e infinitamente bella con tu look Te mando saludos y besos", "No sé si ya lo hiciste pero cuando vi el programa tú estabas en los óscares, pero tus compañeros hicieron el #anitachallenge @vanesaclaudio", "Como siempre puntual a las 6 vi a mi Vane. Como siempre lo disfruté", escriben las redes.

Para quienes no lo saben la conductora nacida en Puerto Rico es amante de estos looks por una simple razón fue reina de belleza en el pasado, por lo que sabe muy bien que le va y que no, por lo que lejos de arriesgarse con este peinado, le favoreció al máximo, además su seguridad es otra de las cosas a su favor.

Hay que recordar que desde hace tiempo la ex reina de belleza regresó a Tv Azteca a conducir el programa Al Extremo, pues se encontraba trabajando para la cadena Telemundo, por lo que ahora se le ha visto más feliz en el Ajusco donde empezó su carrera hace varios años y donde sus fans le habían dicho que desde hace tiempo deseaban volverla a ver.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella, por una poderosa razón, pues muchos han notado que su rostro se ve algo raro, pues se dice que se puso algunos tratamientos estéticos en la cara, los cuales le han hecho ver la cara algo diferente, por lo que le han dicho sus admiradores que ya no toque su rostro.

