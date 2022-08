Vanessa Claudio con vestido azul opaca a toda la producción de La Academia con tanta elegancia

Vanessa Claudio de 38 años de edad, de nueva cuenta, pone a todos sus fans muy nerviosos, pero a la vez felices por lo guapa que se miraba en concierto de La Academia y es que la mujer llegó con un vestido azul lleno de cristales, además de otros detalles con los cuales brilló durante la gala.

Como muchos ya lo saben, Vanessa Claudio llegó con un vestido azul espectacular con el cual se miraba muy bien, pero eso no es todo, su peinado completamente largo fueron otra de las cosas que llamaron la atención de su público quienes le hicieron saber que siempre se mira muy bien, pero anoche se fue a otro nivel por la elegancia que destiló.

"Te ves muy bonita cuando sonríes hazlo siempre", "Este maquillaje también me encantan, no se ve tan recargado", "Eso te hace más bella por tus sentimientos sinceros, eres un amor", "Es impresionante la belleza de esa mujer", "Eres una mujer espectacular Vanesa eres bella entré todas las mujeres", "No cabe duda que eres y serás la mujer perfecta", escriben las redes sociales al ver la belleza que se carga.

Para quienes no lo saben la conductora puertorriqueña ha crecido mucho en los últimos años de manera profesional, ya que la hemos visto en varios proyectos importantes para distintas televisoras, por lo que ha causado revuelo de todo tipo, pero además en el ámbito personal también le va muy bien a esta guapa mujer quien siempre deja a todos con un buen sabor de boca.

Otra de las cosas por las que dicha ex reina de belleza se ha ganado el respeto del público es que a estas alturas de su popularidad trata de no meterse con nadie, es decir, la vemos muy centrada en sus cosas sin la necesidad de crear fama a base de escándalos, por lo que eso es muy bueno para ella.

Cabe mencionar que la bella mujer también es muy popular por hacer ejercicio al aire libre, además de mostrar sus alimentos, dejando en claro que lleva una dieta muy estricta para tener esa figura de diosa.