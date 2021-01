Vanessa Claudio con vestido de novia al estilo de Emma Coronel la llaman princesa

Vanessa Claudio de 37 años de edad decidió ponerse un vestido de novia sencillo y elegante con el cual compitió con Emma Coronel de 31, pues al ver la belleza de su vestido de novia, la mujer originaria de Puerto Rico, le hizo la competencia, pero con otro tipo de gustos, pues la modelo quiso reflejar en la imagen pasión absoluta acción que logró cometer.

Fueron más de 72 mil likes los que logró Vanessa Claudio con su vestido de novia, además se hizo un peinado muy moderno con el cual se miraba muy joven, pues sus fans se lo hicieron saber a la ex conductora de Venga la Alegría quien ahora vive en Miami donde conduce el programa de espectáculos Suelta la Sopa, donde le va de maravilla con sus compañeros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No te ves divina... lo que le sigue!!! Mamasita", "Oye te extraño mucho estás más que lista para tu príncipe", "Y usted lo que debe ser que ocupe es un caballero es todo para que sepa y note diferencia Madam Vannessa", "Saludos estás cansada de besar sapos te falta el último que soy Yo", "Mmmm no me conoces aún serías la reina de tu mundo y el mío", le escriben a Vanessa Claudio en redes.

Otra de las cosas que le hicieron saber a Vanessa Claudio en Instagram, es que su figura se ve de impacto, pues para quienes no lo saben desde hace tiempo la modelo decidió someterse a un plan alimenticio de acuerdo a su compleción, pero eso no es todo, pues hace arduo ejercicio para seguir manteniendo la figura de diosa que se carga logrando grandes resultados.

Para quienes no lo saben Vanessa Claudio no solo se ha enfocado en participar en el programa Suelta la Sopa, también ha realizado varias sesiones fotográficas, pues la guapa mujer empezó en el mundo de la farándula como reina de belleza en su natal Puerto Rico, pero poco a poco se le fue dando la conducción en donde le va increíble, pero le ha costado.

Leer más: El traje de baño lila purpura de Vanessa Claudio que ha sido el más llamativo

Y es que en una entrevista que realizó la chica señaló la guapa modelo que a ella le ha costado mucho encontrar un espacio en el mundo de la farándula el cual sabe que no es fácil, pues tiene sus altas y bajas, ya las cuales ella ha vivido en carne propia uno de ellos fue que encontró el amor en una persona equivocada, se trata del también conductor Carlos Arena quien era muy celoso con ella.

Leer más: Vanessa Claudio presume cuerpazo en traje de baño a sus 37 años

Por su parte Emma Coronel sigue brillado en Instagram de una manera impresionante pues la esposa de Joaquín Guzmán Loera, se convirtió en una influencer muy popular, por lo que varias marcas la busquen para que les dé publicidad a sus productos, entre ellas tiendas de ropa quienes les gusta como se ve la mujer originaria de Durango.

Emma Coronel casi siempre llama la atención cuando la vemos con sus nuevos cambios de look o cuando realiza un Tik Tok, pues su fama va que vuela, además le fascina que sus fans le pregunten que tipo de maquillaje usa para verse tan guapa o que tipo de outfits les recomienda a sus seguidoras para salir, pero al parecer la modelo se encuentra realizando otras cosas por lo que no le da tiempo de contestar.

Vanessa Claudio con su vestido de novia impactó a todos/Instagram

Emma Coronel muy elegante con su vestido de novia/Antonio Carrillo

Cabe mencionar que muchos fans le piden a Vanessa Claudio que regrese a Venga la Alegría, pero ella mencionó en una ocasión que necesitaba crecer en el ambiente laboral, razón por la cual necesitó irse de México para lograrlo por lo que ahora está muy feliz.