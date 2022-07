Vanessa Claudio de vestido lila terciopelo presume cuerpazo puertorriqueño

Vanessa Claudio de 38 años, siempre ha dejado a sus fans sin habla por muchas razones, ya que casi siempre causa revuelo con fotos en bikini o en lencería, pero esta vez no necesitó de mucho por una poderosa razón, ya que, se dejó ver con un vestido de terciopelo en color lila muy elegante.

Resulta que Vanessa Claudio llegó al programa Al Extremo, el cual conduce desde hace un tiempo con un vestido terciopelo lila con escote cruzado así como manga larga y hasta la rodilla, remarcando su figura de diosa, ya que la conductora puertorriqueña lleva cuidando demasiado su figura desde hace tiempo, pues como figura pública lo amerita demasiado.

"Diosa Griega!!! Hermosa mi niña, has crecido muchísimo, cada vez más humana, más mujer, más profesional,más tu!!! te mando Bendiciones!!", "Ese color de cabello y el arreglo de cabello con ese vestido están de cien", "Te veías espectacularmente hermosa que bonito está tu vestido", "Wowwwww espectacularmente sexxxy y hermosa!!!" le escriben a esta guapa mujer que siempre da todo por el todo.

Para quienes no lo saben, el buen vestir siempre ha sido parte fundamental en la carrera de esta mujer, es decir, siempre trata de portar los mejores diseños del momento como vestidos largos, palazzos entre otros outfits muy dignos de una diosa, además de maquillaje increíble con el cual le llueven muchos elogios.

Otra de las cosas que han causado revuelo por parte de esta bella mujer es cuando la vemos todos los domingos en La Academia, donde llega con unos vestidos mágicos dignos de una reina, pero eso no es todo, pues cada vez más se luce como anfitriona, ya que lleva varios años en el medio de la farándula.

Además, la ex reina de belleza se ha caracterizado por no meterse en líos, pues no le gusta de ninguna manera estar en el ojo del huracán, pues la única ocasión en la que estuvo fue cuando terminó con el presentador Carlos Arenas, de quien señaló era muy celoso, algo que no le gustaba a esta famosa quien por eso terminó con él ya hace un tiempo.