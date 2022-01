Vanessa Claudio empieza con el pie izquierdo nuevo proyecto: Se intoxica

Vanessa Claudio de 38 años de edad empezó con el pie izquierdo al regresar nuevamente a Tv Azteca con el programa Al Extremo y es que dio a conocer que no estaría en el vespertino debido a problemas de salud, ya que se intoxicó, aunque aún se desconocen los detalles prefirió dejar en claro que estaba en urgencias antes de que empezaran las especulaciones.

Chicos no estaré en @alextremotv! tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome! igual sintonicen y nos vemos el lunes, escribe en un video donde se le ve a Vanessa Claudio con una intravenosa en uno de sus brazos para eliminar la intoxicación en su cuerpo.

Para quienes no lo saben fue hace una semana que la conductora puertorriqueña decidió regresar a Tv Azteca que estuvo en manos de Anette Cuburu durante un tiempo, pero la guapa mujer decidió dejarlo para pasarlo a su colega con quien tiene una buena relación pues así lo demostró al recibirla.

"Wow bendiciones hermosa pronta recuperación", "Vane que te recuperes pronto y que diosito te bendiga saludos besos bye", "Que pronto Dios te conceda la salud para que puedas trabajar Animo", "Que te recuperes pronto Vane te queremos mucho", "Espero que te recuperes pronto hermosa y cuídese", escriben los fans a la guapa mujer.

Una de las cosas que le reconocen mucho a la ex reina de belleza es que siempre está buscando crecer de manera profesional, pues es una mujer que no se quiere quedar estancada donde mismo, es decir trata de que su carrera como conductora de televisión sea de lo más versátil, además le encanta ponerse retos en su vida algo por la cual es admirada por su público.

Además, a la bella artista le gusta que su talento sea reconocido y no por sus escándalos, ya que trata de no hablar mucho de su vida privada, pues no quiere sacar de contexto nada, es por eso que siempre ha sido muy cautelosa cuando realiza una entrevista, pero eso no le quita lo divertida que es pues si algo que tiene esta celebridad es que es muy carismática cuando platica con alguien.

