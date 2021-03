Vanessa Claudio entre sabanas y jugueteo aparece en bragas

Vanessa Claudio de 37 años volvió a recordar la vez que apareció muy guapa en una revista para caballeros hace varios años donde apareció como una verdadera diosa del olimpo, ya que sus fans se lo hicieron saber.

Fue un video que subió Vanessa Claudio en Instagram, donde aparece con unas bragas de encaje demasiado seductoras, además la conductora de originaria de Puerto Rico, señaló que desea verse igual a como se miraba en esos años gloriosos.

Reviviendo. Recordando este momento y quiero volver a estar así o mejor jajaja!, escribió Vanessa Claudio en el video donde se le ve en bragas para la revista H, donde su cintura fue lo que más llamó la atención de todos.

"Hermosísima recordar es vivir ,siempre veo tu video en YouTube", "Bella ahora cásate y ten tu familia ya no hay tiempo", "Me gustas por dentro y por fuera mi amor", "Es la única revista que compre y la sigo conservando, solo espero el día en que me la autografíes", "Ahora estas mejor tuve la oportunidad de verte hace algunos días mientras manejaba y lo pude constatar", le escriben a la conductora.

Otra de las cosas por las que Vanessa Claudio causó revuelo en redes sociales fue que siempre ha tenido un rostro demasiado bello, pues con o sin maquillaje la artista siempre da de que halar entre sus fans.

Recordemos que Vanessa Claudio también se ha convertido en una mujer que entró en la polémica desde que apareció en Suelta la Sopa, esto después de los últimos escándalos que han surgido en el vespertino últimamente.

El pleito más reciente, fue la pelea que hubo entre la puertorriqueña con la cubana Aylín Mujica, quien se le fue con todo a Pepillo por aplicarse la vacuna del Covid-19, pero Vanessa Claudio lo defendió pues son grandes amigos.

