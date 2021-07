Vanessa Claudio habría renunciado a "Suelta la Sopa" por malos tratos y condiciones injustas

México. Vanessa Claudio, conductora de televisión originaria de Puerto Rico, Estados Unidos, habría dejado de participar en el programa "Suelta la Sopa", de Telemundo, por malos tratos y porque le ponían condiciones de trabajo injustas.

Lo anterior lo dan a conocer en el programa Chisme No Like. Las cosas habrían llegado al límite laboralmente hablando para Vanessa, por eso habría tomado la decisión de ya no formar parte del programa de espectáculos.

Javier Ceriani dijo en el citado programa de YouTube que conduce junto con Elisa Beristain, que Vanessa habló con los ejecutivos de Telemundo para preguntarles si tenían algún otro proyecto que ofrecerle, y la respuesta fue que no.

Debido a la respuesta que ejecutivos en Telemundo le dieron a Vanessa, ella habría decidido abandonar "Suelta la Sopa", porque ya no se sentía gusto trabajando en el equipo.

Foto de Instagram

Elisa Beristain comentó que Vanessa se habría "hartado" de que toda la atención se la daban a Aylín Mujica, que es la preferida de los productores y esa fue una de las cosas que terminaron de fastidiar a Vanessa.

Pese a los comentarios hechos en Chisme No Like, tal información no se ha confirmado del todo y Vanessa, quien en su tierra natal se dio a conocer en los certámenes de belleza, no ha comentado tampoco nada al respecto en sus redes sociales.

La boricua de 37 años de edad se ha hecho de un nombre como conductora en la televisión mexicana, donde se ha desempeñado durante varios años en proyectos como Venga la Alegría y Este es mi estilo.

