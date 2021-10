Vanessa Claudio paraliza Turquía con elegante lencería en color beige

Vanessa Claudio de 38 años de edad sigue dejando en claro que Turquía la ama y ha paralizado a sus habitantes con la belleza que se carga y esta vez lo hizo en lencería.

En la foto se puede ver a la conductora puertorriqueña acaparando la atención de todos con la lencería con la cual ha robado miles de miradas pues es algo que le encanta.

"Y me he querido, me quiero y me querré. Como declaración de independencia sobre la república de mi cuerpo !!", escribe Vanessa Claudio en la foto donde posa muy guapa.

Mientras tanto sus fans se dieron a la tarea de mandarle mensajes de todo tipo, además de regalarle su like, ya que les fascina como luce la lencería en la foto.

"La respuesta está en ti, está en uno mismo. Porqué somos el control de nosotros mismos", "os capítulos de hoy sábado subiré a mi perfil a la 1:35pm no te los pierdas están de infarto", escriben los fans.

Vanessa Claudio con su lencería de infarto/Instagram

Como era de esperarse la imagen de Vanessa Claudio fue un éxito total, además la artista cada vez más luce un físico de diez pues trata de cuidarse demasiado.

Cabe mencionar que la famosa se dejó el programa Suelta la Sopa para buscar nuevas oportunidades en Turquía donde al parecer le preparan varios proyectos.

