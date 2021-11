Vanessa Claudio podría regresar a Tv Azteca y esta vez para quedarse

Quién podría regresar nuevamente a Tv Azteca tras terminar su proyecto de trabajo en Turquía es Vanessa Claudio de 38 años de edad, pues al parecer los ejecutivos la quieren ver de nuevo en dicha empresa para encaminar nuevos proyectos este 2022, aunque todo sigue en pláticas muchos fans la quieren de vuelta.

De acuerdo con Alex Kaffie la conductora puertorriqueña podría regresar nuevamente a Tv Azteca lugar donde se diga a conocer durante varios años, principalmente en Venga la Alegría, donde trabajó durante varios años como titular del matutino en el cual es misma ha dicho que aprendió mucho durante su estancia.

Para quienes no lo saben la ex reina de belleza decidió decirle adiós a Tv Azteca para centrarse en algo mucho más fuerte para su carrera y es que no se miraba tanto tiempo en Venga la Alegría, por lo cual decidió probar suerte en Estados Unidos donde la cadena Telemundo le dio trabajo en Suelta la Sopa.

Vanessa Claudio podría llegar pronto a Tv Azteca/Instagram

Aunque su periodo no fue del todo largo en Suelta La Sopa, la mujer aprendió aún más sobre el mundo del espectáculo, donde en varias ocasiones tuvo encontronazos con Aylín Mujica su compañera en el vespertino, pero esto no le impidió seguir adelante con sus proyectos, pues su carrera cómo modelo también la ayudó bastante en Miami donde hizo varias sesiones de fotos de lo más coqueta luciendo un cuerpo super fitness.

Se fue a Turquía

Cómo se ha dicho anteriormente Vanessa Claudio se fue a Turquía a conducir un programa de televisión llamado El Poder del Amor, donde para muchos de sus fans su talento si concordaba con el reality show, aunque a otros usuarios si les molestó un poco su actitud, ya que se lo hicieron saber en redes sociales donde le pedían que cambiara su manera de ser con los participantes.

Vanessa Claudio también es considerada una mujer muy talentosa, pues a pesar de todo ha sabido salir adelante ella sola, por lo cual está muy agradecida con sus fieles fans quienes la han apoyado al límite desde que se fue de la televisora del Ajusco.

