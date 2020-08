Vanessa Claudio prefiere ser mil veces elegante que desnudarse en redes

Vanessa Claudio ha sabido como llegar al público desde hace años, ya que la mujer lejos de mostrar mucha piel en sus fotos de Instagram, ella se ha centrado principalmente en secciones fotográficas profesionales donde el glamour es lo que resalta en cada una de ellas y aquí te mostraremos algunas de ellas.

Desde hace varios años Vanessa Claudio se ha caracterizado por ser una mujer con clase y no meterse con nadie, prueba de ello ha sido cuando la vimos en Venga la Alegría, donde siempre se mostró de lo más amable tanto con el público como sus compañeros, pero su belleza se hizo notar demasiado en cada una de sus apariciones.

Como algunos sabrán Vanessa Claudio es una reina de belleza que se ha ganado al público de una manera muy sofisticada, pues siempre trata de ser una mujer con mucho estilo a la hora de subir una foto en Instagram, ya que le gusta triunfar de una manera más diferente a la del resto de sus colegas.

"@vanessaclaudio quiero decirte que te ves muy pero muy guapa y bellísima con tu look Saludos y besos", "Vane siempre deberías de ser así de activa en Instagram nos encanta verte", "Diosa, eres mi sueño eterno Vane, estas para @victoriassecret", "Me caes muy bien no solo eres una mujer muy guapa pero tienes buena vibra, tienes buena onda", "Aquí viéndote triunfar en Telemundo. Y esa foto es una de mis 5 favoritas por que le hace justicia a tu hermosura, pero me sorprende nada iguala como te ves en vivo, la neta eres una diosa @vanessaclaudio", le escriben a Vanessa Claudio.