Vanessa Claudio revela las injusticias que vivió en Venga la Alegría

Vanessa Claudio sin pelos en la lengua por fin decidió sincerarse sobre su salida de Venga la Alegría y aseguró que uno los principales motivos por los cuales ya no quiso seguir en el matutino fue las ordenes de parte de la producción las cuales eran injustas, por lo que señaló en una entrevista cuales fueron.

"Cuando empezaron a entrar mis compañeros nuevos y la verdad no voy a mentir empezaron a dar un lugar que para mí no les correspondía al principio o te ponían al mismo nivel de alguien y te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona y yo decía pero porque...", fue la queja de Vanessa Claudio.

Y es que el descontento de la reina de belleza fue que ella se salió tres años del mundo del espectáculo para ponerse a estudiar, ya que deseaba ser una excelente conductora y actriz, por lo que se frustró al saber que otros de sus colegas de su experiencia tenía el mismo puesto que ella sin estar totalmente preparada.

"Yo me salí tres años de la televisión a estudiar a prepararme, para que cuando tú me contrataras a mí no pasaras trabajo me explico, yo estaba escribiendo la gente pensaba que las hermanas veneno les daban el guion, no yo lo estaba escribiendo las hermanas veneno", dijo Vanessa Claudio en la entrevista.

Mientras tanto los internautas que vieron la entrevista le mandaron todo tipo de opiniones a Vanessa Claudio, donde muchos le dieron la razón, mientras que otros la tacharon de soberbia por hablar del programa que le dio oportunidad de brillar durante tantos años.

"Se desmoronó VLA algo pasó al interior, todos los que salieron se quedaron con mal sabor de boca", "Vanessa siempre fue así sin pelos en lengua y si lo toman a mal pues ni modo", escribieron los internautas.

Actualmente Vanessa Claudio trabaja en Miami para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, pero para sus fans estar en dicha emisión no la ayuda avanzar mucho en su carrera.

Raúl Osorio en su contra

Cabe mencionar que Raúl Osorio comentó en sus redes sociales que Vanessa Cladio fue una malagradecida con el productor cuando ella se marchó del matutino.



"Para nada es “TRAICIÓN”, todo mundo merece buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Lo que si está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos!! Y esa persona es @adri_elproducer", escribió Raúl Osorio en un tuit.

