Vanessa Claudio revela lo celoso y tóxico que fue Carlos Arenas

Vanessa Claudio ha tenido gran éxito desde que se fue a Estados Unidos a trabajar, ya que la mujer ha logrado varios proyectos en la pantalla chica como ser la conductora de Suelta la Sopa, famoso programa de espectáculos de la cadena Telemundo.

Pero muchos de sus fans desean saber más de la puertorriqueña, quien pocas veces habla de su vida personal, por lo que esta vez abrió su corazón con su amiga Vero Ale y habló sobre su romance con el actor Carlos Arenas de 42 años.(a partir del minuto 49)

Como todos saben la modelo comenzó una relación con el histrión cuando ambos trabajaron en Venga la Alegría y aunque siempre se rumoró en los pasillos del foro que la relación no iba del todo bien debido a los supuestos celos del también conductor, por fin señaló la razón por la cual terminaron.

Yo intente de la manera posible de salvar esa relación la verdad, no era una relación saludable era muy difícil demostrarle a una persona que lo quería (...) Carlos es un chico que es inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle, de cualquier persona..., dijo Vanessa Claudio.

Aunque aseguró que el histrión es una buena persona y un gran amigo sí señaló que los ataques de celos eran tan enfermizos que comenzó afectar su rendimiento en Venga la Alegría, por lo cual sus compañeros tuvieron que hablar con ella.

Se convirtió en una relación toxica y yo no soy una persona de callarme las cosas entonces obviamente yo me llevaba bien con toda la producción incluso un día Sergio se me acercó un día y me dijo 'Vanessa yo no sé que esta pasando en tu relación, pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos'...", dijo Vanessa Claudio.

Actualmente Carlos Arenas está soltero al igual que Vanessa Claudio de 36 años quien se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del espectáculo desde hace años, aunque ella prefiere centrarse en sus proyectos.

