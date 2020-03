Vanessa Claudio roba miradas con lujoso vestido azul rey

Vanessa Claudio sigue causando emoción en redes sociales y es debido a la belleza que derrochó con un vestido en color azul rey, con el cual enamoró a sus miles de fans quienes le hicieron saber que se miraba espectacular.

En la foto se puede ver a la puertorriqueña sentada en una de las escaleras y posando muy coqueta dejando en claro que es una excelente modelo, ya que Claudio inició en el mundo del espectáculo como reina de belleza.

"Tú debes ser atea, porque estás como quieres y no como Dios manda", "Wao que hermosa eres yo si me casaría contigo me gustaría conocerte", le escribieron a la presentadora por la foto.

Recordemos que Vanessa decidió decirle adiós a Tv Azteca para irse a trabajar al programa Suelta la sopa donde es conductora del programa de espectáculos, por lo que cumplió una meta más en su carrera, aunque muchos la extrañan en Venga la alegría.

Recordemos que Vanessa se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para el mundo de la moda debido a la forma tan elegante en la que viste pues siempre deslumbra en los grandes eventos o proyectos de trabajo donde es la anfitriona.

