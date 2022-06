Vanessa Claudio se deja ver con ropa de encaje desde un balcón

Vanessa Claudio de 38 años de edad, se quiso poner de lo más traviesa para una sesión de fotos y lo logró, pues apareció en un balcón con ropa de encaje compartiendo con sus fans la gloriosa figura que se carga, pues es bien sabido que le encanta el ejercicio, además de comer muy bien.

En la foto se puede ver a Vanessa Claudio de espaldas, con una silueta super fitness y un cabello totalmente lacio como a ella le gusta traerlo, pues solo usa peinado u ondas cuando acude a un evento o gala, por lo que este tipo de look le va muy bien, más cuando los días son calurosos.

"Necesitamos más de Vane en la Academia, queremos más", "Eres y estás espectacular, aparte de hermosa cuídate besos muñeca hermosa que tengas linda semana cuídate bendiciones y besos muñeca", "ooaaoo @vanessaclaudio de todo corazón quiero decirte que te ves despampanantemente bella y hermosa con tu look Te mando saludos y besos", escriben las redes sociales sobre la belleza que se carga.

Para quienes no saben que tipo de ejercicios hace Vanessa Claudio, ella le apuesta demasiado al cardio y al box, pues le gusta tener un físico tonificado el cual combina con un buen plan alimenticio como se dijo anteriormente, además cada vez más va mejorando con su técnica a la hora de manoplear donde lo da todo por el todo.

Además, el público está muy feliz por ver a la ex reina de belleza puertorriqueña como co conductora en La Academia, donde portó un vestido espectacular en la gala causando revuelo total, además su actitud siempre ha gustado al público, pues no por nada se ha convertido en una de las mujeres más populares de la pantalla chica.

Otra de las cosas por las que esta famosa es muy querida ha sido por su sentido del humor, pues en el programa Al Extremo, siempre causa revuelo, en especial fuera de cámara, donde se divierte demasiado con el equipo de producción, quienes en más de una ocasión le han hecho bromas a la guapa modelo quien siempre se mira muy bien.