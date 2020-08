Vanessa Claudio se pone a cocinar muy sexy con un pequeño short

Vanessa Claudio de 36 años, tiene todos con la boca abierta, pues no por nada se ha convertido en la mujer más deseada del espectáculo, por lo que ahora la bella modelo desató la locura con una foto donde se le ve muy destapada, ya que le dijo adiós a los pantalones para ponerse unos sexy shorts.

Resulta que Vanessa Claudio se levantó a muy temprana hora para hacer su desayuno ligero, pero con los suficientes nutrientes para poder mantenerse balanceada y en linea, ya que la puertorriqueña siempre ha cuidado su físico para verse guapa en la televisión.

Alce la mano quien se le hace Difícil mantener dieta? O por falta de tiempo y de creatividad de platos ricos saludables, no la hacen? Yo soy una de esas jajaja, escribió Vanessa Claudio en su foto donde asegura que es complicado seguir manteniendo una dieta, pero da lo mejor de ella.

Vanessa Claudio apareció muy sexy en Instagram con su short/Instagram

Mientras tanto sus fans la felicitaron por las ganas que tiene por lucir mucho mejor, además admiraron la disciplina que tiene por saber cuidar su alimentación, la cual es muy complicada para muchos, ya que la tentación les gana, por lo que prefieren otro tipo de alimentos, pero este no es el caso de Vanessa Claudio.

Tremendo cuerpazo el que tiene Vanessa Claudio/Instagram

"Que mujerón mi Vane", "A mi, pero te cocino la dieta que quieras si me acompañas en la cocina saludos", "A mi no soy buena para cumplir las dietas", "Siempre hermosa Vanessa, y muy bella y bonita Reyna te quiero", "Que linda estas preciosa yo quiero de eso que cocinas", "Linda sonrisa y muy guapa q luce usted, saludos y que Dios la bendiga siempre, bella y distinguida dama", le escriben a Vanessa Claudia en la foto que alcanzó más de 45 mil likes.

Para los que no saben Vanessa Cladio se fue a trabajar a Estados Unidos desde años, ya que le ofrecieron una oportunidad de trabajo en Suelta la Sopa como conductora, algo que sus fans aplaudieron, ya que sabían que Vanessa Claudio podría crecer en otro ambiente laboral y que mejor lugar que un programa de espectáculos donde lo hace muy bien.

Vanessa Claudio se luce en todas sus fotos/Instagram

Recordemos que Vanessa Claudio ha tratado de ser más madura en todo los aspectos, pues dejó atrás las fotos atrevidas, para hacer unas más formales donde deja en claro que el glamour le sienta muy bien y sus publicaciones con vestidos ya sea de lujo o sencillos, se le ven de maravilla, incluso una famosa los aprueba, se trata de su amiga, Michelle Salas otra mujer enamorada del mundo de la moda.

Aunque Vanessa Claudio le dijo adiós a México, varios de sus fans desean que regrese a Venga la Alegría, pero un retorno al matutino de Tv Azteca no sería nada bueno para la carrera de la exreina de belleza, ya que una acción por parte de la producción la molestó bastante, ya que no le pareció que de la noche a la mañana los nuevos conductores hayan obtenido cuadro principal, situación que no le gustó.

Muchos desearían que Vanessa Claudio regresara a Venga la Alegría/Instagram

"Cuando empezaron a entrar mis compañeros nuevos y la verdad no voy a mentir empezaron a dar un lugar que para mí no les correspondía al principio o te ponían al mismo nivel de alguien y te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona y yo decía pero porque...", fue la queja de Vanessa Claudio, dijo Vanessa Claudio en una entrevista por medio de Instagram.

Cabe mencionar que Vanessa Claudio ya tuvo algunos problemas en Suelta la Sopa, ya que después de que Carolina Sandoval, hablara de su salida de Telemundo, ella reveló que Vanessa Claudio con quien trabajó en Suelta la Sopa, le sugirió que los demandara, por lo que dicho consejo a Carolina Sandoval, le podría generar un problema.

