Vanessa Claudio y Aylín Mujica se pelean por culpa de Juan José Origel

Vanessa Claudio de 37 años de edad y Aylín Mujica de 46 años de edad, se dieron con todo en el programa Suelta la Sopa, esto después de discutir el tema de Juan José Origel quien se fue a vacunar a la ciudad de Miami la dosis para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 y es que la cubana se molestó demasiado al enterarse que el periodista se fue a Estados Unidos para aplicársela.

Fue tanto el enojo de Aylín Mujica que Vanesa Claudio intervino y le dijo que estaba mal, pues si tenía la manera de vacunarse, no tenía nada de malo, mientras que su colega de inmediato le dijo que lo que hizo el mexicano, fue quitarle el lugar a una persona adulta que sí lo necesita, hablando del terreno americano, situación que se salió de control en el foro.

Y es que Vanessa Claudio originaria de Puerto Rico, no está del todo segura con la declaración de Aylín Mujica, quien dijo que Juan José Origel, se "voló la barda", como ella lo describe, pues le parece injusto lo que hace, además de que haya presumido en Instagram el haberse vacunado, pues para muchos fue ofensivo lo que hizo dicha figura pública.

Tú sabes que yo te quiero muchísimo Pepillo, pero te volaste la barda, sí te la volaste, porque, porque las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estas un lugar donde hay vacunas, tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo, dijo Aylín Mujica en Suelta la Sopa cuando Vanessa Claudio le contestó si una vida vale más que otra.

Vanessa Claudio decidió no quedarse callada y le hizo saber a Aylín Mujica que una vida es una vida, además le recalcó a la también modelo que Juan José Origel no hizo nada, pues no rompió ningún protocolo, lo que provocó que la discusión entre ambas mujeres subieran más de tono, pero eso no fue todo, pues la puertorriqueña siguió en defender al mexicano.

"Aylin Gracias estás en lo correcto aquí hay muchas personas esperando no es justo y disculpa Vanesa que equivocada estás", "No sé cuál es el papel de Vanessa!! Pero con honestidad entró muy profesional y ahora no entiendo la actitud ese programa ha mejorado muchísimo y lo están dañando por tratar de tener una sustituta de la otra que estaba que no hace falta!!!! Mujica muy profesional para comunicarse", escribieron en redes.

Lo que el público notó en la acalorada discusión entre Aylín Mujica y Vanessa Claudio es que la mayoría le dio la razón a la rubia, mientras que para otros la presentadora quien fue parte de Venga la Alegría, no estaba del todo en lo correcto, por lo tanto se le fueron con todo.

Para quienes no lo saben Vanessa Claudio y Aylín Mujica no tienen mucho en Suelta la Sopa, pero sin duda alguna, Aylín Mujica le está quitando mucha popularidad a Vanessa Claudio quien entró primero al vespertino el cual siempre da de que hablar por las discusiones entre sus colegas.

Cabe mencionar que Vanessa Claudio y Aylín Mujica tienen un carácter fuerte, pues son mujeres que nunca se han dejado de nada ni de nadie, es por eso que muchas televisoras han querido trabajar con ellas desde hace tiempo, pero fue en Miami donde ambas encontraron su verdadera vocación.

