Vanessa Claudio y su espectacular falda con la que parece el mismo sol

Vanessa Claudio de 38 años de edad sabe muy bien como causar euforia en todo momento, ya sea en un programa de televisión o modelando, en esta ocasión lo hizo al ponerse una falda muy elegante para una sesión de fotos, donde hipnotizó a todos sus fans como siempre.

"Con la libertad de ser yo! Segura de lo que soy y lo que doy! Nunca dejes que alguien te haga dudar! Con la verdad de frente y durmiendo tranquila!! Emocionada por todo lo que viene", escribe en su foto la guapa Vanessa Claudio donde modeló como una verdadera estrella.

La foto de la conductora puertorriqueña, alcanzó más de 90 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le escribieron de todo por lo hermosa que se ve, además como ella lo señaló este 2022 viene con muchos proyectos para ella, por lo que sus fans esperan con ansias el saber de que se trata, pues en una de esas podría regresar a TV Azteca.

"Sigue brillando como tú lo sabes hacer", "Hola preciosa. Cómo dice .Mijares. di lo que piensas has lo que sientas da lo que tengas y no te arrepientas pero no te olvides de Dios y se tu misma feliz viernes hermosa", "Que fantástica se ve que hermosa sesión de fotos", le escriben en las fotos a la guapa Vanessa Claudio.

Otra de las cosas por las que es muy querida dicha mujer ha sido por sus ganas de querer salir adelante, es decir la presentadora ha ido a distintas televisoras para buscar nuevos proyectos donde afortunadamente le han dado la oportunidad de crecer pues le han dado muy buenos programas, algunos de ellos han sido Venga la Alegría y Suelta la Sopa.

En cuanto al plano amoroso la ex reina de belleza se siente muy bien, ya que no desea tener una relación en estos momentos, mucho menos restarle tiempo a su vida pues como se han dado cuenta, la famosa ha estado demasiado ocupada realizando otras cosas que para ella en estos momentos tienen mucho más relevancia pues quiere hacer de todo en la vida.

