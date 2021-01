Vanessa Guzmán cambia por completo su cuerpo ahora es musculosa

Vanessa Guzmán de 42 años de edad, decidió enfocarse de lleno en el gimnasio y logró grandes resultados, prueba de ello, fue la reciente foto que compartió en su cuenta de Instagram con un outfit muy seductor con el cual desató la locura en todos los aspectos, en especial por la nueva figura que se carga la guapa mujer originaria de Ciudad Juárez.

Fue un outfit de dos piezas con el que Vanessa Guzmán se miraba radiante, se trata de una blusa de tirantes y una falda de cuero con la cual se miran impresionante sus musculos de la actriz, pero sus brazos fueron muy comentados por sus fans, pues ahora se ve mucho más marcada que antes, además sus femorales también aumentaron de tamaño.

Pero Vanessa Guzmán no se quiso quedar de brazos cruzados sin comentar en su foto todo lo que batalló para lograr esa figura, pues la ex reina de belleza logró ese cuerpazo no solo por el entrenamiento, sino por una buena alimentación, ya que la artista es muy disciplinada en ese aspecto, pues sabe muy bien lo que su cuerpo necesita para verse tan espectacular.

LOS LOGROS NO LLEGAN SOLOS... siempre de la mano hay un equipo detrás, y hoy muy agradecida estoy por este patrocinio para llevar mi preparación al máximo. Gracias por su ofrecimiento y por tan bella presentación a su equipo, escribió Vanessa Guzmán en su foto la cual alcanzó de 12 mil likes, además de una división de opiniones por parte de los internautas.

"Aunque sea difícil que responda qué guapa está usted y qué bonitas piernas tiene", "Super guapa la modelo como siempre y un 10 para la diseñadora de vestuario", "No manches tienes cuerpo de jugador de fútbol jajajajajaja", "La madura más perfecta de la tierra carajo... Saludos desde Perú", le escribieron a Vanessa Guzmán en Instagram.

Otra de las cosas por las que Vanessa Guzmán es admirada es por mantenerse al margen de las peleas, es decir en algunas ocasiones la artista ha estado en el ojo del huracán, pero lejos de darle la vuelta a los temas ella de inmediato los soluciona de una manera muy sofisticada pues quiere que su trabajo en las telenovelas sea reconocido y no los chismes, ya que siempre trata de evitarlos como de lugar en especial cuando la involucran con otros artistas del medio.

Como la vez en que la actriz Cynthia Klitbo la tachó de ser una diva e incluso aseguró que en una ocasión el equipo de seguridad que la escoltaba en Televisa corrió a su hija de una de las locaciones, causando mucha polémica, pues muchos pensaron que se iban a pelear, pero Vanessa Guzmán de inmediato le puso un alto con una reflexión que lanzó en Instagram.

Regresando con el físico de Vanessa Guzmán para ella ha sido un logro el haber obtenido ese cuerpo que se carga, pues ella se sometió a un entrenamiento de varios meses debido a que la actriz quiere adentrarse al mundo fitness de lleno y es que ahora la artista vende productos deportivos, por lo que ha dejado en claro que no necesita del todo estar en la pantalla chica.

Vanessa Guzmán con su tremendo cuerpazo/Instagram

En el fitness, con muchos cambios y grandes satisfacciones... En las buenas y en las malas ustedes siempre presentes y agradecida con todos los que se han sumado a #BFFBYVG, último post del año!, fue uno de las publicaciones donde Vanessa Guzmán deja en claro que ama el mundo del deporte en estos momentos, pues aprendió nuevas cosas.