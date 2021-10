Vanessa Guzmán con un atuendo rosita pastel, realza el color de sus ojos y cautiva a sus seguidores

No cabe duda que belleza y figura es lo que siempre le ha sobrado a Vanessa Guzmán de 45 años de edad, pues con el solo hecho de publicar una selfie enamora a cualquiera, como la que acaba de lanzar hace unos minutos donde enamoró a más de uno seguidores.

Y es que está vez la actriz mexicana no quiso que su físico fuera el protagonista de la fotos, sino si bello rostro el cual maquillo con tonos pasteles los cuales hicieron resaltar a un más su bella mirada, por si fuera poco la blusa que portó también le ayudo bastante.

Hasta el momento de la redacción la foto de Vanessa Guzmán logró más de 8 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde sus seguidores no solo le escribieron que es hermosa, sino que la admiran por la disciplina que tiene desde hace años.

"Hermosa mujer me encantas", "Que ojazos trompudita", "Pero que hermosaaa te miras", "Wow que hermosa eres!", "Quiero ver a las que dicen "parece hombre" apreciar esta belleza... y a los hombres que también lo dicen, tener a una mujer como ella al menos cerca... ¡Hermosa!", escriben los fans.

Vanessa Guzmán hermosa con estos colores/Instagram

Y es que desde hace un tiempo Vanessa Guzmán le dijo adiós a las telenovelas para centrarse en una vida más fitness, por lo que ahora no solo ha logrado un estilo de vida muy saludable, sino que es coach de varios alumnos quienes desean verse como ella.

Pero eso no es todo lo que ha logrado la ex reina de belleza y es que al igual que Yanet García, tiene un canal de Youtube donde comparte rutinas de entrenamiento, además de mostrar como es un día con ella en el gimnasio dejando a más de uno sorprendido, pues aunque no lo crean ella entrena muy duro.

Además a bella modelo le fascina ser muy específica en lo que hace, es decir ella te explica los errores comunes que una persona comete en un gimnasio, así como hablar sobre una alimentación balanceada la cual es la base de todo para tener un cuerpo como el de ella, es por eso que también comparte antes alimenticios.

