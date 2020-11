Vanessa Guzmán con vestido de Miss Universo revienta las redes

Vanessa Guzmán de 42 años de edad, desató la locura en redes sociales por aparecer con un vestido de lujo digna de una Miss Universo, además se le miraba tremendo cuerpazo a la mujer originaria de Ciudad Juárez, quien desde hace años decidió adentrarse al mundo fitness, y los resultados hablan por si solos en cada una de sus publicaciones.

Dicho vestido de Vanessa Guzmán fue utilizado para los Premios TvyNovelas, donde la artista se lució en la gala, pues el outfit era lleno de cristales en la parte de arriba, mientras que la falda era transparente en su totalidad, por lo que un short muy parecido a la licra, cubría la parte de abajo de la famosa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Qué divina quizás no ganaste un premio, pero te has ganado el cariño y la admiración de muchísimas persona y eso es mucho mejor. Eres una actriz increíble tenlo por seguro. Te deseo mucho éxito", "Hermosa feliz por los 1k hermosa te lo mereces eso y mucho mas Vamos por más Te amo hermosa", le escribieron a Vanessa Guzmán en Instagram.

Regresando con el cuerpo fitness de Vanessa Guzmán, ella se ha enfocado mucho en cuidar su cuerpo y alimentarse bien correctamente, ya que ese estilo le gustó demasiado, incluso los fans le han preguntado que tipo de rutinas de ejercicio hace para verse tan increíble, por lo que ella les corresponde mostrando algunos videos en su Instagram.

Aunque Vanessa Guzmán es una mujer que siempre se ha enfocado solamente en su trabajo y nada más, muchos la cuestionaron por el altercado que tuvo con la hija de la actriz Cynthia Klitbo hace varios años, donde no solo la señaló como una mala actriz, sino como una mujer grosera debido a la acción que cometió en los pasillos de Televisa.

Entonces los niños del público llegaban contigo y los corrías con un guarura a un niño de tres, cuatro años y se lo hizo a mi hija de dos años siete meses, no esperes que yo hable bien de una persona así, dijo Cynthia Klitbo para el programa Hoy cuando reveló la experiencia que tuvo con Vanessa Guzmán.

El vestido de lujo de Vanessa Guzmán con el que desató la locura/Instagram

Tras las declaraciones de Cynthia Klitbo, Vanessa Guzmán no se aguantó las ganas para contestarle y se le fue con todo a la actriz, pero de una manera más discreta, pues no quería ocasionar más polémica de la que ya había, pues para ella estar en el ojo del huracán no es bueno para ningún artista.

"Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales hasta en las familias., por todos lados!", dice parte del texto, donde Vanessa Guzmán le dio una advertencia bien clara a su colega.

Para quienes no lo saben Vanessa Guzmán se encuentra soltera en estos momentos, pues decidió separarse del también actor y padre de sus hijos, Uberto Bondoni, esto lo hizo por medio de un comunicado en sus redes sociales dejando a todos asombrados, pues nadie se imaginó que la artista fuera a terminar con el histrión quien en todo momento estuvo a lado de la famosa.