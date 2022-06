Vanessa Guzmán deja anonadados a fans al usar diminuto traje de baño azul y lucir anatomía de acero

"Lo sostengo y lo seguiré diciendo, la gente dice muchas pend... y lo más lamentable, es la manera en la que muchos avalan el abuso de opinión. Recibo cientos de groserías y ofensas a diario, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo. No al abuso de opinión".

Desde que dio inicio a su transformación física, Vanessa Guzmán ha recibido comentarios negativos mediante redes sociales . Algunas personas han llegado a decirle que no luce nada femenina. En varias ocasiones, la actriz les ha respondido a sus haters, poniéndolos en su lugar de la mejor manera .

Pero no solo los fans de Vanessa Guzmán quedaron maravillados , sino también varias de sus compañeras y amigas del ambiente artístico , como la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia , quien le escribió en su post: "Diosa", junto a un emoji de fuego. "Qué bárbara", expresó la actriz Isabel Madow.

La protagonista de telenovelas como "Soltero con hijas" y ex participante de Miss Universo, simplemente se veía espectacular, luciendo muy orgullosa su musculosa anatomía.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

