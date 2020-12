Vanessa Guzmán desde el gimnasio enseña de más al agacharse

Vanessa Guzmán de 42 años de edad una vez más deja en claro el porqué es considerada una de las mujeres con el cuerpo más espectacular del medio de la farándula mexicana, pues basta con ver la publicación que hizo hace unas horas en uno de sus lugares favoritos, el gimnasio, donde se puede ver a simple vista como se le ven las piernas a la actriz originaria de Ciudad Juárez.

En la foto se puede ver a Vanessa Guzmán, con una falda deportiva con la cual desató la locura, pues enseñó de más, además se le puede ver un poco inclinada, ya que al parecer le iba a poner peso al aparato que está utilizando, por lo que sus marcadas piernas, además de su espalda, fue elogiada por sus verdaderos fans.

"Vanesa vanessita que hermosa esta la felicito por tan hermoso cuerpo. Y la dedicación a los ejercicios es el resultado de tan bello cuerpo", "Hermosa, que cuerpazo tan lindo y perfecto", "Por Dios que hermosa !!!! Dios te bendiga amiga ... siempre!", "Preciosa mi vane la mejor sin duda mujer hermosa espléndida", le escriben a Vanessa Guzmán por el cuerpo que se carga.

Para quienes no lo saben Vanessa Guzmán se ha cuidado toda su vida y es que como actriz ella siempre ha mantenido un físico de ensueño con el cual ha dejado sin aliento a todos los que han trabajado con ella, además su talento en los diversos proyectos siempre ha sido reconocido por sus colegas, quienes han compartido escenas memorables con ella.

Vanessa Guzmán comparte fotos y videos en redes sociales sobre los entrenamientos que realiza, pero con la finalidad de que sus fans los hagan en casa, ya que siempre le preguntan que es lo que hace para tener ese cuerpo de diosa, por lo que ella lejos de no compartir sus tips de belleza, los hace con mucho gusto, pues le gusta que sus fans le pregunte que rutinas hace.

Aunque para muchos Vanessa Guzmán, es una mujer que le encanta, estar haciendo el bien con sus fans, otros la tachan de ser una mujer soberbia que tiene un carácter muy molesto, tal es el caso de Cynthia Klitbo de 53 años de edad, quien tuvo una mala experiencia al grabar con ella en una telenovela.

Vanessa Guzmán con cuerpazo en ropa deportiva/Instagram

"Solo hay una persona que yo no entiendo como está trabajando otra vez es que estuvo conmigo Vanessa Guzmán es el ser más despreciable con el que he trabajado la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir y había hecho tres trabajos se sentía estrella y pues un día quiso tratarme mal y le salió el chirrión por el palito...", dijo Cynthia Klitbo al tacharla de diva.

Aunque dicho escándalo ya tiene algunos meses, Vanessa Guzmán trató de ignorarlos a toda costa, pues no quiere que su carrera triunfe entorno a polémicas, es por eso que se ha dedicado a su trabajo al cien por ciento aunque no la este pasando del todo bien, pues este año la famosa también dio a conocer que se separaba del actor Uberto Bondoni.

"Quiero dejar en claro en efecto, desde hace tiempo existe una separación entre Uberto y yo como pareja, sin embargo dicha separación se ha dado siempre en medio del respeto y cariño que ambos nos tenemos y sobre todo siempre preocupados por la protección y cuidado que en todo momento debemos de te tener por nuestro pequeño hijo", dice parte del comunicado que lanzó Vanessa Guzmán.

Cabe mencionar que Vanessa Guzmán no solo es un cuerpo bonito, ya que su rostro en especial sin maquillaje es uno de los más bellos de la pantalla chica, empezando por sus ojos en color verde.