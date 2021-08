Vanessa Guzmán estalla contra mujeres que la llaman "hombre" : "Ojalá tu marido esté como yo"

México. La actriz Vanessa Guzmán ha sorprendido al público, y en especial a sus seguidores, por el increíble cambio físico que muestra ahora y la hace verse completamente diferente a como lucía en años anteriores.

Pero ese cambio físico le ha valido a Vanessa comentarios y críticas a favor y en contra. Mientras que hay quienes le hacen ver que luce increíble, otros le expresan que les desagrada cómo quedó y hasta parece hombre.

Vanessa ha hecho caso omiso a comentarios negativos, pero ahora se ha decidido y responde a aquellas personas que la llaman hombre.

¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”, dice Vanessa al respecto de las críticas en entrevista con la revista TVNotas.

Vanessa, quien se inició en el mundo del espectáculo hace varios años al participar en concursos de belleza, decidió cambiar su estilo de vida años atrás y se convirtió en una chica fitness, luego se adentró en le mundo del fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán ha sorprendido por su increíble cambio físico, pero también la ha valido críticas a favor y en contra. Foto de Instagram

Y en días pasados la actriz de telenovelas como Alborada y Soltero con hijas intervino en un concurso de dicha disciplina, lo que le valió ser premiada y así lo mostró en sus redes sociales.

La anatomía de Vanessa ha sido criticada especialmente por mujeres y eso es lo que más le duele, señala, por eso ya no quiso más permanecer callada y dio algunas contestaciones a las féminas.

Mucha gente me ve marcada y dicen que mi cuerpo ya es un exceso; yo diría más bien que un exceso es la borrachera que te pones los fines de semana, pero tampoco puedes ponerte a pelear con la gente”, dice también a la misma revista de espectáculos.

Y en sus redes sociales Vanessa ha compartido que inició el hashtag #noalabusodeopinion y convoca a las figuras públicas que quieran utilizarlo, que lo hagan, ya que opina que más de uno se ha sentido agredido con comentarios similares.

Tristemente la mayor parte de esa gente que crítica, es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte".