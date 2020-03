Vanessa Guzmán revela error que le costó la corona de Miss Universo

Vanessa Guzmán habló sobre el error que le costó la corona de Miss Universo en 1996, en una entrevista con Jorge Van Rankin para su sección "Ponle la cola al Burro" en el Programa Hoy. La actriz originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua explicó que tuvo un error al responder la pregunta que le hicieron en la ronda final, ya que decidió hacerlo en inglés, sin embargo, se le olvidó la traducción de una sola palabra.

"Yo estaba preparada para poder contestar mis preguntas en inglés y la pregunta fue que a qué mujer de la historia admiraba más y por qué. Yo siempre tuve mucha fascinación desde chica, no me preguntes por qué, por Indira Gandhi y yo estaba preparada para contestar en inglés, pude haber contestado en español y utilizado un traductor y dije, 'mejor me la aviento yo'", comentó Vanessa Guzmán quien era una de las favoritas para ganar la corona de Miss Universo.

Yo te estaba preparada para contestar en inglés, olvidó la palabra y la gente dice que por eso no gané.

La actriz piensa que no ganó el certamen de belleza más reconocido e importante a nivel mundial, porque ya estaba destinado que la corona se iría para Venezuela con Alicia Machado, "yo creo que el destino ya está marcado para cada quien".

Después de lo vivido en Miss Universo, Vanessa Guzmán decidió cerrar su etapa en los concursos de belleza y dedicarse a la actuación, pues era algo que siempre había querido.