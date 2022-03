Vanessa Guzmán revela por qué motivo "perdió amistades" en el mundo del espectáculo

México. Hay personas a quienes les gusta socializar diariamente, otras no tanto, pero también quienes por algún motivo suelen alejarse de sus amigos y ese sería el caso de Vanessa Guzmán, protagonista de novelas como Soltero con hijas.

Por distintos motivos suelen "perderse amistades" y respecto a Vanessa Guzmán, originaria de Chihuahua, confiesa que un motivo importante en su vida la hizo alejarse de varios amigos particularmente del mundo del espectáculo.

Vanessa Guzmán se sinceró sobre el comportamiento que tuvo con sus compañeros del medio artístico durante las grabaciones de algunos proyectos de la pantalla chica.

En entrevista con un programa de espectáculos en USA, Guzmán cuenta que un problema ante la ansiedad la hizo alejarse de mucha gente tiempo atrás.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto que me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo, se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, cita la guapa actriz.

Vanessa llegó a sentir nervios y "temblorina", incluso que le faltaba la respiración, esto cuando intervino en el proyecto de televisión del cual no citó su nombre ni cuándo ocurrió, pero dejó en claro que se desesperaba al verse rodeada de mucha gente e incluso acudir a fiestas.

Tal situación provocó que Vanessa saliera huyendo de eventos a los cuales acudía, incluso no quería ni socializar: "al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte."

Cuando Vanessa trabajó en la telenovela Atrévete a soñar junto a actores como René Strickler, Violeta Isfel y Cynthia Klitbo, en 2009, algunos de sus compañeros manifestaron que era complicado trabajar con Vanessa, tal vez ese fue el duro momento en el que la famosa actriz atravesó por sus problemas con la ansiedad.

Tras años de tratar su problema de salud, finalmente Vanessa considera que pudo controlarlo y su estabilidad emocional ya es buena, además que el practicar fisicoculturismo la ha ayudado bastante en ese renglón.

Vanessa Guzmán se inició en el mundo del espectáculo en los años noventa al participar en certámenes de belleza, luego emprendió una carrera como actriz la cual ha mantenido a través de los años, pero en los recientes ha entregado más su vida al fisicoculturismo el cual le ha dado muchas satisfacciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional.